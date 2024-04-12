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Бычкова Анна Артемьевна

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Артамонов Артемон Сидорович

Мать: Артамонова Марфа

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бычков Харитон Петрович

Отец ребёнка: Бычков Петр Аникиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1851

Муж: Бычков Петр Аникиевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Вилкова Евдокия Бычкова

Отец ребёнка: Бычков Петр Аникиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Платонова Гликерия Бычкова

Отец ребёнка: Бычков Петр Аникиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Бычков Петр Аникиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1862

Сын: Бычков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Бычков Петр Аникиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: первый муж

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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