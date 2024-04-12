Бычкова Анна Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Артамонов Артемон Сидорович
Мать: Артамонова Марфа
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Бычков Петр Аникиевич
Бракосочетание
07.?.1851
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Вилкова Евдокия Бычкова
Отец ребёнка: Бычков Петр Аникиевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Платонова Гликерия Бычкова
Отец ребёнка: Бычков Петр Аникиевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Бычков Петр Аникиевич
Рождение ребёнка
23.09.1862
Отец ребёнка: Бычков Петр Аникиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: первый муж
Смерть
Неизвестно