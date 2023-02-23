Артамонова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Артамонов Иосиф Артемонович

Отец ребёнка: Артамонов Артемон Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Артамонов Емельян Артемонович

Отец ребёнка: Артамонов Артемон Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья Артемоновна

Отец ребёнка: Артамонов Артемон Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бычкова Анна Артемьевна

Отец ребёнка: Артамонов Артемон Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Артамонов (дворовый) Матвей Артемонович

Отец ребёнка: Артамонов Артемон Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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