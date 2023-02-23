Артамонова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Артамонов Иосиф Артемонович
Отец ребёнка: Артамонов Артемон Сидорович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Артамонов Емельян Артемонович
Отец ребёнка: Артамонов Артемон Сидорович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталья Артемоновна
Отец ребёнка: Артамонов Артемон Сидорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бычкова Анна Артемьевна
Отец ребёнка: Артамонов Артемон Сидорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Артамонов (дворовый) Матвей Артемонович
Отец ребёнка: Артамонов Артемон Сидорович
Смерть
Неизвестно