Артамонов Артемон Сидорович
Место рожденияСело Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Артамонов Сидор Никитич
Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Рождение ребёнка
1812
Сын: Артамонов Иосиф Артемонович
Мать ребёнка: Артамонова Марфа
Рождение ребёнка
1819
Сын: Артамонов Емельян Артемонович
Мать ребёнка: Артамонова Марфа
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Наталья Артемоновна
Мать ребёнка: Артамонова Марфа
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бычкова Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Артамонова Марфа
Рождение ребёнка
1836
Сын: Артамонов (дворовый) Матвей Артемонович
Мать ребёнка: Артамонова Марфа
Смерть
Неизвестно