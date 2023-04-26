Артамонов Артемон Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонов Артемон Сидорович

Место рождения

Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Артамонов Сидор Никитич

Мать: не указана

Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Рождение ребёнка
1812

Сын: Артамонов Иосиф Артемонович

Мать ребёнка: Артамонова Марфа

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Артамонов Емельян Артемонович

Мать ребёнка: Артамонова Марфа

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья Артемоновна

Мать ребёнка: Артамонова Марфа

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бычкова Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Артамонова Марфа

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Артамонов (дворовый) Матвей Артемонович

Мать ребёнка: Артамонова Марфа

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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