Орешина Зиновия Вилкова
Место рождения
Дата рождения01.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1884
Отец: Вилков Николай Емельянович
Мать: Вилкова Анна Бычкова
Бракосочетание
14.10.1907
Рождение ребёнка
01.12.1909
Дочь: Варвара Емельяновна
Отец ребёнка: Орешин Емельян Егорович
Рождение ребёнка
24.02.1912
Сын: Орешин Арсений Емельянович
Отец ребёнка: Орешин Емельян Егорович
Рождение ребёнка
12.07.1913
Дочь: Ольга Емельяновна
Отец ребёнка: Орешин Емельян Егорович
Рождение ребёнка
06.01.1916
Отец ребёнка: Орешин Емельян Егорович
Смерть
Неизвестно