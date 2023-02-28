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Орешина Зиновия Вилкова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1884

Отец: Вилков Николай Емельянович

Мать: Вилкова Анна Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.10.1907

Муж: Орешин Емельян Егорович

Рождение ребёнка
01.12.1909

Дочь: Варвара Емельяновна

Отец ребёнка: Орешин Емельян Егорович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Орешин Арсений Емельянович

Отец ребёнка: Орешин Емельян Егорович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1913

Дочь: Ольга Емельяновна

Отец ребёнка: Орешин Емельян Егорович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1916

Сын: Орешин Иван Емельянович

Отец ребёнка: Орешин Емельян Егорович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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