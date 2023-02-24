Макарова Анастасия Вилкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Анастасия Вилкова

Макарова Анастасия Вилкова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1884

Отец: Вилков Николай Емельянович

Мать: Вилкова Анна Бычкова

Бракосочетание
23.?.1904

Муж: Макаров Даниил Евтропиевич

Рождение ребёнка
21.01.1906

Дочь: Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Макаров Даниил Евтропиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1910

Дочь: Неонилла Даниловна

Отец ребёнка: Макаров Даниил Евтропиевич

Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Макаров Никифор Данилович

Отец ребёнка: Макаров Даниил Евтропиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.06.1919

Сын: Макаров Вов Александр Данилович

Отец ребёнка: Макаров Даниил Евтропиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close