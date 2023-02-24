Макарова Анастасия Вилкова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1884
Отец: Вилков Николай Емельянович
Мать: Вилкова Анна Бычкова
Бракосочетание
23.?.1904
Рождение ребёнка
21.01.1906
Дочь: Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Макаров Даниил Евтропиевич
Рождение ребёнка
18.10.1910
Дочь: Неонилла Даниловна
Отец ребёнка: Макаров Даниил Евтропиевич
Деревня Александровка Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Макаров Никифор Данилович
Отец ребёнка: Макаров Даниил Евтропиевич
Рождение ребёнка
07.06.1919
Сын: Макаров Вов Александр Данилович
Отец ребёнка: Макаров Даниил Евтропиевич
Смерть
Неизвестно