Коротин МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротин МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Коротин МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2019

Отец: Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать: Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close