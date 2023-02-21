Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1986

Отец: Аверин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.11.2016

Дочь: Коротина МИРОСЛАВА ЮРЬЕВНА

Отец ребёнка: Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
08.05.2019

Сын: Коротин МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Рождение ребёнка
29.08.2022

Дочь: Коротина ВАРВАРА ЮРЬЕВНА

Отец ребёнка: Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

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