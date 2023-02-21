Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1986
Отец: Аверин СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.11.2016
Дочь: Коротина МИРОСЛАВА ЮРЬЕВНА
Отец ребёнка: Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
08.05.2019
Отец ребёнка: Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Рождение ребёнка
29.08.2022
Дочь: Коротина ВАРВАРА ЮРЬЕВНА
Отец ребёнка: Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно