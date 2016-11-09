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Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1985

Отец: Коротин МИХАИЛ

Мать: Коротина ЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
09.11.2016

Дочь: Коротина МИРОСЛАВА ЮРЬЕВНА

Мать ребёнка: Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
08.05.2019

Сын: Коротин МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
29.08.2022

Дочь: Коротина ВАРВАРА ЮРЬЕВНА

Мать ребёнка: Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА

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