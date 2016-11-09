Коротин ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1985
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1985
Отец: Коротин МИХАИЛ
Мать: Коротина ЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
09.11.2016
Дочь: Коротина МИРОСЛАВА ЮРЬЕВНА
Мать ребёнка: Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
08.05.2019
Мать ребёнка: Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
29.08.2022
Дочь: Коротина ВАРВАРА ЮРЬЕВНА
Мать ребёнка: Коротина-Аверина ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно