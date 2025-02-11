Николаев Петр Федорович
мужской, родился 14.01.1895, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецНиколаев Федор Ерофеевич05.02.1872 г.р.
Супруги
Дети
Николаев Александр Петрович20.11.1915 г.р.
(Николаева) Татьяна Петровна1918 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1895
Отец: Николаев Федор Ерофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1915
Рождение ребёнка
20.11.1915
Сын: Николаев Александр Петрович
Мать ребёнка: Николаева Агриппина Павловна Терехина
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Николаева) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Николаева Агриппина Павловна Терехина
Рождение ребёнка
30.03.1920
Дочь: (Николаева) Нина Петровна
Мать ребёнка: Николаева Агриппина Павловна Терехина
Рождение ребёнка
02.08.1924
Сын: Николаев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Николаева Агриппина Павловна Терехина
Рождение ребёнка
24.07.1926
Мать ребёнка: Николаева Агриппина Павловна Терехина
Смерть
Неизвестно