Николаев Петр Федорович 14.01.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Николаев Петр Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.01.1895, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Николаев Федор Ерофеевич05.02.1872 г.р.
Супруги
Николаева Агриппина Павловна Терехина1896 г.р.
Дети
Николаев Александр Петрович20.11.1915 г.р.
(Николаева) Татьяна Петровна1918 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1895

Отец: Николаев Федор Ерофеевич

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
16.01.1915

Жена: Николаева Агриппина Павловна Терехина

Рождение ребёнка
20.11.1915

Сын: Николаев Александр Петрович

Мать ребёнка: Николаева Агриппина Павловна Терехина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Николаева) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Николаева Агриппина Павловна Терехина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.03.1920

Дочь: (Николаева) Нина Петровна

Мать ребёнка: Николаева Агриппина Павловна Терехина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.08.1924

Сын: Николаев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Николаева Агриппина Павловна Терехина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.07.1926

Сын: Николаев Петр Петрович

Мать ребёнка: Николаева Агриппина Павловна Терехина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.