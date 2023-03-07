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Николаева Ирина Надысева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1873

Отец: Надысев Яков Антонович

Мать: Надысева Дарья Максимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.?.1892

Муж: Николаев Федор Ерофеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1895

Сын: Николаев Петр Федорович

Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1900

Дочь: Дурасова Феодосия Николаева

Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.08.1903

Дочь: Майорова Наталья Николаева

Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1905

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1907

Сын: Николаев Георгий (Егор) Федорович

Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1912

Сын: Николаев Василий Федорович

Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1914

Дочь: Матюшова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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