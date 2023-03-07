Николаева Ирина Надысева
Место рождения
Дата рождения03.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1873
Отец: Надысев Яков Антонович
Бракосочетание
26.?.1892
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1895
Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
22.07.1900
Дочь: Дурасова Феодосия Николаева
Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
19.08.1903
Дочь: Майорова Наталья Николаева
Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
29.07.1905
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
22.04.1907
Сын: Николаев Георгий (Егор) Федорович
Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
08.12.1912
Сын: Николаев Василий Федорович
Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич
Рождение ребёнка
01.08.1914
Дочь: Матюшова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Николаев Федор Ерофеевич
Смерть
Неизвестно