Матюшова (Николаева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшова (Николаева) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.08.1914

Дата смерти

28.07.1988

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1914

Отец: Николаев Федор Ерофеевич

Мать: Николаева Ирина Надысева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюшов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшов Василий Иванович

Смерть
28.07.1988
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