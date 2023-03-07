Матюшова (Николаева) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.08.1914
Дата смерти28.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1914
Отец: Николаев Федор Ерофеевич
Мать: Николаева Ирина Надысева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матюшов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1988