Майорова Наталья Николаева
Место рождения
Дата рождения19.08.1903
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1903
Отец: Николаев Федор Ерофеевич
Мать: Николаева Ирина Надысева
Бракосочетание
24.?.1921
Рождение ребёнка
07.07.1923
Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович
Рождение ребёнка
17.11.1924
Дочь: Антонова Нина Степановна
Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович
Рождение ребёнка
08.09.1926
Дочь: Копкина Мария Степановна
Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Владимир Степанович
Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дурасова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Вениамин Степанович
Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович
Смерть
1947