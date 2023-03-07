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Майорова Наталья Николаева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.08.1903

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1903

Отец: Николаев Федор Ерофеевич

Мать: Николаева Ирина Надысева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.?.1921

Муж: Майоров Степан Федорович

Рождение ребёнка
07.07.1923

Сын: Майоров Павел Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1924

Дочь: Антонова Нина Степановна

Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1926

Дочь: Копкина Мария Степановна

Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Владимир Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дурасова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Вениамин Степанович

Отец ребёнка: Майоров Степан Федорович

Смерть
1947
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