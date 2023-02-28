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Майоров Степан Федорович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.08.1902

Дата смерти

01.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902

Отец: Майоров Федор Ермолаевич

Мать: Майорова Матрона Илларионовна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.?.1921

Жена: Майорова Наталья Николаева

Рождение ребёнка
07.07.1923

Сын: Майоров Павел Степанович

Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1924

Дочь: Антонова Нина Степановна

Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1926

Дочь: Копкина Мария Степановна

Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Владимир Степанович

Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дурасова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майоров Вениамин Степанович

Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева

Смерть
01.08.1943
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