Майоров Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения01.08.1902
Дата смерти01.08.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902
Бракосочетание
24.?.1921
Рождение ребёнка
07.07.1923
Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
17.11.1924
Дочь: Антонова Нина Степановна
Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
08.09.1926
Дочь: Копкина Мария Степановна
Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Владимир Степанович
Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дурасова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майоров Вениамин Степанович
Мать ребёнка: Майорова Наталья Николаева
Смерть
01.08.1943