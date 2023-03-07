Майорова (Оглоблина) Матрона Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Оглоблина) Матрона Илларионовна

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1874

Отец: Оглоблин Илларион Васильевич

Мать: Оглоблина Ефросинья Павловна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1892

Муж: Майоров Федор Ермолаевич

Село Телятниково , Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.10.1894

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1896

Сын: Майоров Николай Федорович

Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1897

Сын: Майоров Иван Федорович

Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Майоров Яков Федорович

Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1902

Сын: Майоров Степан Федорович

Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1905

Сын: Майоров Владимир Федорович

Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1907

Дочь: Парфенова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.04.1909

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1910

Дочь: Майорова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Майоров Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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