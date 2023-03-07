Майорова (Оглоблина) Матрона Илларионовна
Место рождения
Дата рождения03.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1874
Бракосочетание
11.?.1892
Село Телятниково , Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.10.1894
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
27.07.1896
Сын: Майоров Николай Федорович
Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
18.10.1897
Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
01.01.1901
Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
01.08.1902
Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
17.06.1905
Сын: Майоров Владимир Федорович
Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
20.07.1907
Дочь: Парфенова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
18.04.1909
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
13.08.1910
Дочь: Майорова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич
Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1914
Сын: Майоров Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Майоров Федор Ермолаевич
Смерть
Неизвестно