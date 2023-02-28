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Майоров Иван Федорович

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1897

Отец: Майоров Федор Ермолаевич

Мать: Майорова Матрона Илларионовна

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1923

Сын: Майоров Александр Иванович

Мать ребёнка: Майорова Вера Дурасова

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1925

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Майорова Вера Дурасова

Ивановка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майорова Вера Дурасова

Смерть
Неизвестно
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