Майоров Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения18.10.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1897
Рождение ребёнка
09.11.1923
Сын: Майоров Александр Иванович
Мать ребёнка: Майорова Вера Дурасова
Рождение ребёнка
26.06.1925
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Майорова Вера Дурасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майорова Вера Дурасова
Смерть
Неизвестно