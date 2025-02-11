(Николаева) Нина Петровна 30.03.1920 — найти родственников по фамилии на Familio

(Николаева) Нина Петровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 30.03.1920, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.04.1920, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Николаев Петр Федорович14.01.1895 г.р.
Мать
Николаева Агриппина Павловна Терехина1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1920

Отец: Николаев Петр Федорович

Мать: Николаева Агриппина Павловна Терехина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.04.1920
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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