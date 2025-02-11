(Николаева) Нина Петровна
женский, родилась 30.03.1920, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.04.1920, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецНиколаев Петр Федорович14.01.1895 г.р.
МатьНиколаева Агриппина Павловна Терехина1896 г.р.
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Рождение
30.03.1920
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.04.1920
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область