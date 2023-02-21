Саморукова Параскева Зотикова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.
Сын: Саморуков Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Саморуков Григорий Федотов
Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.
Сын: Саморуков Василий Григорьев
Отец ребёнка: Саморуков Григорий Федотов
Рождение ребёнка
22.07.1913 ст.
Дочь: Васильева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Саморуков Григорий Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно