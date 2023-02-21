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Саморукова Параскева Зотикова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1908 ст.

Сын: Саморуков Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Саморуков Григорий Федотов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.

Сын: Саморуков Василий Григорьев

Отец ребёнка: Саморуков Григорий Федотов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.07.1913 ст.

Дочь: Васильева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Саморуков Григорий Федотов

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саморуков Григорий Федотов

Смерть
Неизвестно
Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
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