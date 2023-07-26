Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Осипов?Лаврентьев? Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Осипов?Лаврентьев? Гаврила Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно