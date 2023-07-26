Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Семеновна

Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Осипов?Лаврентьев? Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Осипов?Лаврентьев? Гаврила Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.