Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Осипов Николай Осипович

Мать: Осипова (Неизвестно) Аксинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Осипов?Лаврентьев? Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Осипов?Лаврентьев? Гаврила Андреевич

Мать ребёнка: Анастасия Семеновна

Смерть
Неизвестно

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