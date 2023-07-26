Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Осипов?Лаврентьев? Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Осипов?Лаврентьев? Гаврила Андреевич
Мать ребёнка: Анастасия Семеновна
Смерть
Неизвестно