Баяндин Селивестр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Баяндин Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Баяндин Константин Селивестрович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Баяндин Пётр Селивестрович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Баяндина Мария Селивестровна
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
Неизвестно