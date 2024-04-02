Баяндин Селивестр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаяндин Селивестр Андреевич

Баяндин Селивестр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Баяндин Андрей Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Баяндин Константин Селивестрович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Баяндин Пётр Селивестрович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Баяндина Мария Селивестровна

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close