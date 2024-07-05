Татьяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1828
Сын: Баяндин Константин Селивестрович
Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Андреевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1830
Сын: Баяндин Пётр Селивестрович
Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Андреевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Баяндина Мария Селивестровна
Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Андреевич
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 в ревизии 1850 г - Марфа??? ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская с... Показать все
Смерть
После 1858
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. ... Показать все