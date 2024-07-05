Татьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Селивестр Андреевич

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1828

Сын: Баяндин Константин Селивестрович

Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Андреевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1830

Сын: Баяндин Пётр Селивестрович

Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Андреевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пе... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Баяндина Мария Селивестровна

Отец ребёнка: Баяндин Селивестр Андреевич

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 в ревизии 1850 г - Марфа??? ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская с... Показать все
Смерть
После 1858
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах Фонд № 111. ... Показать все

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