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Сторожева Марфа Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сторожев Терентий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1806

Муж: Баяндин Андрей Петрович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.01.1807

Сын: Баяндин Селивестр Андреевич

Отец ребёнка: Баяндин Андрей Петрович

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С. 536 - МК - 1807
Рождение ребёнка
03.08.1811

Сын: Баяндин Роман Андреевич

Отец ребёнка: Баяндин Андрей Петрович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.263, С.572 - МК-1811
Рождение ребёнка
11.03.1814

Дочь: Баяндина Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Баяндин Андрей Петрович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.504 - МК-1814
Рождение ребёнка
1822

Сын: Баяндин Никандр Андреевич

Отец ребёнка: Баяндин Андрей Петрович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1827

Сын: Баяндин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Баяндин Андрей Петрович

Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
До 1834
Дмитриево, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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