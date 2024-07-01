Сторожева Марфа Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сторожев Терентий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1806
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.01.1807
Сын: Баяндин Селивестр Андреевич
Отец ребёнка: Баяндин Андрей Петрович
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С. 536 - МК - 1807
Рождение ребёнка
03.08.1811
Отец ребёнка: Баяндин Андрей Петрович
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.263, С.572 - МК-1811
Рождение ребёнка
11.03.1814
Дочь: Баяндина Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Баяндин Андрей Петрович
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.504 - МК-1814
Рождение ребёнка
1822
Сын: Баяндин Никандр Андреевич
Отец ребёнка: Баяндин Андрей Петрович
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Баяндин Андрей Петрович
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
До 1834