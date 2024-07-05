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Нехорошев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

15.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Нехорошев Семен

Мать: Нехорошева Дуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нехорошев Иван

Мать ребёнка: Нехорошева Александра

Рождение ребёнка
14.03.1892

Дочь: Кузнецова (Нехорошева) Евдокия

Мать ребёнка: Нехорошева Александра

Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Кабанова (Нехорошева) Клавдия

Мать ребёнка: Нехорошева Александра

Рождение ребёнка
21.11.1898

Сын: Нехорошев Михаил

Мать ребёнка: Нехорошева Александра

Рождение ребёнка
24.07.1909

Дочь: Шевелева (Нехорошева) Ольга

Мать ребёнка: Нехорошева Александра

Место жительства
1929
После коллективизации в 1929г. в колкоз не вступили, а уехали в таежный Тисульский р-н Кемеровской области.
Смерть
15.04.1954
Похороны
Неизвестно

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