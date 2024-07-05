Нехорошева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти16.06.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нехорошев Иван
Отец ребёнка: Нехорошев Алексей
Рождение ребёнка
14.03.1892
Дочь: Кузнецова (Нехорошева) Евдокия
Отец ребёнка: Нехорошев Алексей
Рождение ребёнка
01.05.1894
Дочь: Кабанова (Нехорошева) Клавдия
Отец ребёнка: Нехорошев Алексей
Рождение ребёнка
21.11.1898
Сын: Нехорошев Михаил
Отец ребёнка: Нехорошев Алексей
Рождение ребёнка
24.07.1909
Дочь: Шевелева (Нехорошева) Ольга
Отец ребёнка: Нехорошев Алексей
Место жительства
1929
таежный Тисульский р-н Кемеровской области
После коллективизации в 1929г. в колкоз не вступили, а уехали в таежный Тисульский р-н Кемеровской области.
Смерть
16.06.1946
Похороны
Неизвестно
М-Осиповка-Тайга