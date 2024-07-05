Нехорошева Александра 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нехорошева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

16.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нехорошев Иван

Отец ребёнка: Нехорошев Алексей

Рождение ребёнка
14.03.1892

Дочь: Кузнецова (Нехорошева) Евдокия

Отец ребёнка: Нехорошев Алексей

Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Кабанова (Нехорошева) Клавдия

Отец ребёнка: Нехорошев Алексей

Рождение ребёнка
21.11.1898

Сын: Нехорошев Михаил

Отец ребёнка: Нехорошев Алексей

Рождение ребёнка
24.07.1909

Дочь: Шевелева (Нехорошева) Ольга

Отец ребёнка: Нехорошев Алексей

Место жительства
1929
таежный Тисульский р-н Кемеровской области
После коллективизации в 1929г. в колкоз не вступили, а уехали в таежный Тисульский р-н Кемеровской области.
Смерть
16.06.1946
Похороны
Неизвестно
М-Осиповка-Тайга

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