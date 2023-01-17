Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Рахманкул Сююндюков
Мать: Гульбукар Аделева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Магурьвафа Мухамадиярова
Мать ребёнка: Мюнавир Абдуллина
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Мюнавир Абдуллина
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Мюнавир Абдуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мюнавир Абдуллина
Смерть
Неизвестно