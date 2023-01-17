Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Рахманкул Сююндюков

Мать: Гульбукар Аделева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Магурьвафа Мухамадиярова

Мать ребёнка: Мюнавир Абдуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Сын: Абдуллатиф Мухамидияров

Мать ребёнка: Мюнавир Абдуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Абдулвали Мухамедияров

Мать ребёнка: Мюнавир Абдуллина

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мюнавир Абдуллина

Смерть
Неизвестно
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