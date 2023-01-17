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Мюнавир Абдуллина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

татарская дочь
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Магурьвафа Мухамадиярова

Отец ребёнка: Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Сын: Абдуллатиф Мухамидияров

Отец ребёнка: Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1799

Сын: Абдулвали Мухамедияров

Отец ребёнка: Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов

Смерть
Неизвестно
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