Мюнавир Абдуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
татарская дочь
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Магурьвафа Мухамадиярова
Отец ребёнка: Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно