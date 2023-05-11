Гульбукар Аделева
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
взята Казанского уезду деревни Мамыковой татарская дочь
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов
Отец ребёнка: Рахманкул Сююндюков
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахманкул Сююндюков
Смерть
Неизвестно