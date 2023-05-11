Гульбукар Аделева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульбукар Аделева

Место рождения

Мамыково, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамыково, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
взята Казанского уезду деревни Мамыковой татарская дочь
Рождение ребёнка
1760

Сын: Мухамедияр (Мухамет?) Рахманкулов

Отец ребёнка: Рахманкул Сююндюков

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахманкул Сююндюков

Смерть
Неизвестно
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