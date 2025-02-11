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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Бадигина Пелагея Иосифовна Малеева1845 г.р.
Малеев Евдоким ИосифовичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малеев Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малеев Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малеев Иосиф
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бадигина Пелагея Иосифовна Малеева
Отец ребёнка: Малеев Иосиф
Смерть
Неизвестно