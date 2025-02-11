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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Бадигина Пелагея Иосифовна Малеева1845 г.р.
Малеев Евдоким ИосифовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малеев Евдоким Иосифович

Отец ребёнка: Малеев Иосиф

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малеев Ермил Иосифович

Отец ребёнка: Малеев Иосиф

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малеев Филипп Иосифович

Отец ребёнка: Малеев Иосиф

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бадигина Пелагея Иосифовна Малеева

Отец ребёнка: Малеев Иосиф

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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