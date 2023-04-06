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Малеев Филипп Иосифович

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малеев Иосиф

Мать: ?

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1879

Сын: Малеев Николай Филиппович

Мать ребёнка: Малеева Наталья Васильевна

Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1882

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Малеева Наталья Васильевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малеева Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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