Малеев Филипп Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малеев Иосиф
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.12.1879
Сын: Малеев Николай Филиппович
Мать ребёнка: Малеева Наталья Васильевна
Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1882
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Малеева Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно