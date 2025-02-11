Малеева Наталья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Малеева Наталья Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Супруги
Малеев Филипп ИосифовичНеизвестно г.р.
Дети
Малеев Николай Филиппович01.12.1879 г.р.
(Малеева) Мария Филипповна23.03.1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малеев Филипп Иосифович

Рождение ребёнка
01.12.1879

Сын: Малеев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Малеев Филипп Иосифович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
23.03.1882

Дочь: (Малеева) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Малеев Филипп Иосифович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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