Малеева Наталья Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Супруги
Малеев Филипп ИосифовичНеизвестно г.р.
Дети
Малеев Николай Филиппович01.12.1879 г.р.
(Малеева) Мария Филипповна23.03.1882 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1879
Сын: Малеев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Малеев Филипп Иосифович
Рождение ребёнка
23.03.1882
Дочь: (Малеева) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Малеев Филипп Иосифович
Смерть
Неизвестно