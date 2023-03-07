Малеев Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалеев Иосиф

Малеев Иосиф

avatar

Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бадигина Пелагея Малеева

Мать ребёнка: ?

Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малеев Ермил Иосифович

Мать ребёнка: ?

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малеев Евдоким Иосифович

Мать ребёнка: ?

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малеев Филипп Иосифович

Мать ребёнка: ?

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close