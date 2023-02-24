Бадигина Пелагея Малеева
Место рожденияДеревня Александровка , Ульяновская область
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Малеев Иосиф
Мать: ?
Деревня Александровка , Ульяновская область
Бракосочетание
13.01.1864
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1865
Сын: Бадигин Герасим Федорович
Отец ребёнка: Бадигин Федор Никанорович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Бадигин Василий Федорович
Отец ребёнка: Бадигин Федор Никанорович
Рождение ребёнка
22.02.1880
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Бадигин Федор Никанорович
Смерть
Неизвестно