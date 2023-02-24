Бадигина Пелагея Малеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадигина Пелагея Малеева

Бадигина Пелагея Малеева

avatar

Место рождения

Деревня Александровка , Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Малеев Иосиф

Мать: ?

Деревня Александровка , Ульяновская область
Бракосочетание
13.01.1864

Муж: Бадигин Федор Никанорович

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1865

Сын: Бадигин Герасим Федорович

Отец ребёнка: Бадигин Федор Никанорович

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Бадигин Василий Федорович

Отец ребёнка: Бадигин Федор Никанорович

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1880

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Бадигин Федор Никанорович

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close