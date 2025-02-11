Бадигин Герасим Федорович
мужской, родился 20.02.1865, Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБадигин Федор Никанорович1845 г.р.
МатьБадигина Пелагея Иосифовна Малеева1845 г.р.
Супруги
Бадигина Агафья Алексеевна Ершова15.04.1864 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1865
Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1882
Бракосочетание
13.11.1892
Жена: не указана
Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно