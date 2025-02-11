Бадигин Герасим Федорович 20.02.1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Бадигин Герасим Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.02.1865, Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Бадигин Федор Никанорович1845 г.р.
Мать
Бадигина Пелагея Иосифовна Малеева1845 г.р.
Супруги
Бадигина Агафья Алексеевна Ершова15.04.1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1865

Отец: Бадигин Федор Никанорович

Мать: Бадигина Пелагея Иосифовна Малеева

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Военная служба
Неизвестно

5 рота 2 батальон канонир Брест-Литовская артиллерия

Бракосочетание
29.10.1882

Жена: Бадигина Агафья Алексеевна Ершова

Бракосочетание
13.11.1892

Жена: не указана

Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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