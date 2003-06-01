Дойникова (Шокурова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойникова (Шокурова) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Шокуров Андрей Семёнович

Мать: Шокурова Фёкла Михайловна

Рождение ребёнка
04.11.1936

Сын: Дойников Василий Петровичч

Отец ребёнка: Дойников Пётр

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Каштанова Мария Петровна

Отец ребёнка: Дойников Пётр

Рождение ребёнка
?.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дойников Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойников Пётр

Смерть
?.06.2003
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