Дойникова (Шокурова) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти?.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
04.11.1936
Сын: Дойников Василий Петровичч
Отец ребёнка: Дойников Пётр
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Каштанова Мария Петровна
Отец ребёнка: Дойников Пётр
Рождение ребёнка
?.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дойников Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дойников Пётр
Смерть
?.06.2003