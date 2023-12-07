Дойников Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1936
Сын: Дойников Василий Петровичч
Мать ребёнка: Дойникова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Каштанова Мария Петровна
Мать ребёнка: Дойникова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
?.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дойникова Наталья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно