Дойников Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойников Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1936

Сын: Дойников Василий Петровичч

Мать ребёнка: Дойникова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Каштанова Мария Петровна

Мать ребёнка: Дойникова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
?.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дойникова Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дойникова Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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