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Дойников Василий Петровичч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1936

Дата смерти

17.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1936

Отец: Дойников Пётр

Мать: Дойникова (Шокурова) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.02.2020
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

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