Гусева (Урошлева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Урошлева) Мария Николаевна

Место рождения

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.02.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1879 ст.

Отец: Урошлев Николай Иванович

Мать: Урошлева Домна Ивановна

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.

Сын: Гусев Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Яковлевич

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1901 ст.

Сын: Гусев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Яковлевич

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.

Сын: Гусев Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Яковлевич

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.

Сын: Гусев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Гусев Тимофей Яковлевич

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Тимофей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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