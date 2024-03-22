Гусева (Урошлева) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1879 ст.
Отец: Урошлев Николай Иванович
Мать: Урошлева Домна Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
11.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
19.02.1905 ст.
Отец ребёнка: Гусев Тимофей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно