Урошлева (Грязнова) Домна (Домника) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урошлев Гавриил Николаевич
Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
09.11.1856 ст.
Рождение ребёнка
19.01.1860 ст.
Сын: Урошлев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1865 ст.
Дочь: Урошлева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1868 ст.
Дочь: Кочеткова (Урошлева) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1871 ст.
Сын: Урошлев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1875 ст.
Дочь: Перегудова (Урошлева) Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1879 ст.
Дочь: Гусева (Урошлева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович
Смерть
Неизвестно