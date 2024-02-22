Урошлева (Грязнова) Домна (Домника) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урошлева (Грязнова) Домна (Домника) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урошлев Гавриил Николаевич

Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
09.11.1856 ст.

Муж: Урошлев Николай Иванович

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1860 ст.

Сын: Урошлев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1865 ст.

Дочь: Урошлева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.07.1868 ст.

Дочь: Кочеткова (Урошлева) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1871 ст.

Сын: Урошлев Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1875 ст.

Дочь: Перегудова (Урошлева) Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.02.1879 ст.

Дочь: Гусева (Урошлева) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Урошлев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Урошлев Николай Иванович

Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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