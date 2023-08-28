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Баев Яков Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Баев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Попова Анна Яковлева

Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Баева Варвара Яковлева

Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Левашева Екатерина Яковлева (первая)

Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Баев Петр Яковлев

Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Кобзева Ульяна Яковлева

Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Башкатова Екатерина Яковлева (вторая)

Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Баев Захар Яковлевич

Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева

Россииская империя село Верхняя Колыбелка. Землянского уезда
Смерть
Неизвестно
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