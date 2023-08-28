Баев Яков Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Баев Петр
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Попова Анна Яковлева
Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Баева Варвара Яковлева
Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Левашева Екатерина Яковлева (первая)
Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Баев Петр Яковлев
Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Кобзева Ульяна Яковлева
Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Башкатова Екатерина Яковлева (вторая)
Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
1881
Сын: Баев Захар Яковлевич
Мать ребёнка: Баева Евдокия Исаева
Россииская империя село Верхняя Колыбелка. Землянского уезда
Смерть
Неизвестно