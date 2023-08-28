Попова Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти14.04.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Баев Яков Петров
Мать: Баева Евдокия Исаева
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Карлова Ульяния Петрова
Отец ребёнка: Попов Петр Иванов
Рождение ребёнка
07.09.1886
Сын: Попов Аким Петров
Отец ребёнка: Попов Петр Иванов
Рождение ребёнка
10.09.1888
Сын: Попов Иван Петров
Отец ребёнка: Попов Петр Иванов
Рождение ребёнка
1893
Сын: Попов Ефим Петров
Отец ребёнка: Попов Петр Иванов
Рождение ребёнка
03.05.1897
Сын: Попов Тимофей Петров
Отец ребёнка: Попов Петр Иванов
Смерть
14.04.1899
Причина смерти: от чахотки