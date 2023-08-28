Попова Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

14.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Баев Яков Петров

Мать: Баева Евдокия Исаева

Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Карлова Ульяния Петрова

Отец ребёнка: Попов Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.09.1886

Сын: Попов Аким Петров

Отец ребёнка: Попов Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.09.1888

Сын: Попов Иван Петров

Отец ребёнка: Попов Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Попов Ефим Петров

Отец ребёнка: Попов Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.05.1897

Сын: Попов Тимофей Петров

Отец ребёнка: Попов Петр Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
14.04.1899
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от чахотки
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