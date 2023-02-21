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Федоровский Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1858

Жена: Федоровская Елизавета Алексеевна

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1858 по 1885
Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Богородицкой Сидоровской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Федоровская Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Федоровская Елизавета Алексеевна

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лобанова Алевтина Федоровна

Мать ребёнка: Федоровская Елизавета Алексеевна

Смерть
1885
Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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