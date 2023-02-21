Федоровский Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Работа или профессия
С 1858 по 1885
Священник Богородицкой Сидоровской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Федоровская Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Федоровская Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лобанова Алевтина Федоровна
Мать ребёнка: Федоровская Елизавета Алексеевна
Смерть
1885