Лобанова (Федоровская) Алевтина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Федоровский Федор
Бракосочетание
Около 1900
Муж: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лобанов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лобанова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Место жительства
1915
Смерть
Неизвестно