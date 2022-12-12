Лобанова (Федоровская) Алевтина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Федоровская) Алевтина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Федоровский Федор

Мать: Федоровская Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
Около 1900

Муж: Лобанов Федор

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лобанов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лобанова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1915
Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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