Федоровская Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Муж: Федоровский Федор
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Федоровская Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Федоровский Федор
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лобанова Алевтина Федоровна
Отец ребёнка: Федоровский Федор
Место жительства
1915
Смерть
Неизвестно