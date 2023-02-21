Федоровская Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоровская Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1858

Муж: Федоровский Федор

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Федоровская Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Федоровский Федор

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лобанова Алевтина Федоровна

Отец ребёнка: Федоровский Федор

Место жительства
1915
Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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