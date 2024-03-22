Живин Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1954
Отец: Живин Николай Георгиевич
Мать: Живина Тамара Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.11.1981
Сын: Живин Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Живина Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
07.08.1985
Дочь: Стрельбина Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: Живина Ольга Николаевна
Бракосочетание
29.05.1992
Рождение ребёнка
13.10.1993
Дочь: Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Фетисова Светлана Николаевна
Развод
Неизвестно
Жена: Живина Ольга Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Живина Ольга Николаевна
Место жительства
Неизвестно