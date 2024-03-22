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Живин Геннадий Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

гж
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1954

Отец: Живин Николай Георгиевич

Мать: Живина Тамара Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.11.1981

Сын: Живин Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Живина Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.08.1985

Дочь: Стрельбина Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Живина Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
29.05.1992

Жена: Фетисова Светлана Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.10.1993

Дочь: Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Фетисова Светлана Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Живина Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живина Ольга Николаевна

Место жительства
Неизвестно
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