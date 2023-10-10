Живин Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения18.05.1929
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1929
Отец: Живин Егор Лукич
Мать: Живина Агафья
Бракосочетание
27.04.1954
Жена: Живина Тамара Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.11.1954
Сын: Живин Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Живина Тамара Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.01.1958
Мать ребёнка: Живина Тамара Дмитриевна
Смерть
2013
Похороны
Неизвестно
Пыхтино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва