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Живин Николай Георгиевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.05.1929

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1929

Отец: Живин Егор Лукич

Мать: Живина Агафья

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.04.1954

Жена: Живина Тамара Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1954

Сын: Живин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Живина Тамара Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.01.1958

Сын: Живин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Живина Тамара Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2013
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Пыхтино, Новомосковский административный округ, город федерального значения Москва
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