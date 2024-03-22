Котков Иван Антипович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Котков Антип Потапович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Котков Григорий (старший) Иванович
Мать ребёнка: Коткова Апросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Коткова Апросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Котков Григорий (младший) Иванович
Мать ребёнка: Коткова Апросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Коткова Апросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Коткова Апросинья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно