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Котков Иван Антипович

Место рождения

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Котков Антип Потапович

Мать: Коткова Палагея Семеновна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Котков Григорий (старший) Иванович

Мать ребёнка: Коткова Апросинья Яковлевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Котков Миней Иванович

Мать ребёнка: Коткова Апросинья Яковлевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Котков Григорий (младший) Иванович

Мать ребёнка: Коткова Апросинья Яковлевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Котков Никита Иванович

Мать ребёнка: Коткова Апросинья Яковлевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Котков Терентий Иванович

Мать ребёнка: Коткова Апросинья Яковлевна

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Апросинья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
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