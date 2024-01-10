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Романова Прасковья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Романов Антон Филипович

Отец ребёнка: Романов Филип (Ефим) Антонович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Варвара Филиповна

Отец ребёнка: Романов Филип (Ефим) Антонович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Романов Иван Филипович

Отец ребёнка: Романов Филип (Ефим) Антонович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Филип (Ефим) Антонович

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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