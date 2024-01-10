Романова Прасковья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Романов Филип (Ефим) Антонович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Варвара Филиповна
Отец ребёнка: Романов Филип (Ефим) Антонович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Романов Филип (Ефим) Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно