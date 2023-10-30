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Романов Филип Антонович

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Романов Антон Кондратиевич

Мать: Романова Анисья Нефедова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Романов Антон Филипович

Мать ребёнка: Романова Прасковья Матвеева

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Варвара Филиповна

Мать ребёнка: Романова Прасковья Матвеева

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Романов Иван Филипович

Мать ребёнка: Романова Прасковья Матвеева

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Прасковья Матвеева

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1831
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