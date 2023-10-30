Романов Филип Антонович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Романова Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Варвара Филиповна
Мать ребёнка: Романова Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Романова Прасковья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1831