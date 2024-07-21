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Зуйкова Мария Петровна

Место рождения

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

04.06.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1831

Муж: Зуйков Михаил

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Зуйкова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Зуйков Михаил

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Зуйков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Зуйков Михаил

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Зуйков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Зуйков Михаил

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Зуйкова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Зуйков Михаил

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.06.1876 ст.
Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вдова, 60 лет, от старости.

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