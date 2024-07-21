Зуйкова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти04.06.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1831
Муж: Зуйков Михаил
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Зуйкова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Зуйков Михаил
Рождение ребёнка
1839
Сын: Зуйков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Зуйков Михаил
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Зуйков Михаил
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Зуйкова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Зуйков Михаил
Смерть
04.06.1876 ст.
Вдова, 60 лет, от старости.