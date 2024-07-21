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Зуйков Александр Михайлович

Место рождения

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Зуйков Михаил

Мать: Зуйкова Мария Петровна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1866

Жена: Зуйкова Ольга Васильевна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Зуйков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Зуйкова Ольга Васильевна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Зуйков Иван Александрович

Мать ребёнка: Зуйкова Ольга Васильевна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Зуйкова Евлампия Александровна

Мать ребёнка: Зуйкова Ольга Васильевна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Зуйков Василий Александрович

Мать ребёнка: Зуйкова Ольга Васильевна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Зуйкова Александра Александровна

Мать ребёнка: Зуйкова Ольга Васильевна

Власово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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