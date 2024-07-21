Зуйков Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Зуйков Михаил
Мать: Зуйкова Мария Петровна
Бракосочетание
Около 1866
Жена: Зуйкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зуйков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Зуйкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Зуйков Иван Александрович
Мать ребёнка: Зуйкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Зуйкова Евлампия Александровна
Мать ребёнка: Зуйкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Зуйков Василий Александрович
Мать ребёнка: Зуйкова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Зуйкова Александра Александровна
Мать ребёнка: Зуйкова Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно